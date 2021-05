Canada, resti di 215 bimbi nativi americani trovati vicino ad una scuola di rieducazione per indigeni

Canada: resti di 215 bimbi nativi americani trovati vicino ad una scuola per figli di indigeni

Shock in Canada, dove sono stati trovati i resti di 215 bambini appartenenti alla minoranza etnica ‘Tk’emlúps te Secwépem“, vicino a quella che un tempo era la Kamloops Indian Residential School, uno degli istituti del sistema delle cosiddette ‘Indian residential schools‘, una rete di scuole fondate dal governo e amministrate dalle Chiese cattoliche che rimuovevano i figli degli indigeni dalla loro cultura per assimilarli in quella dominante.

Come ha dimostrato la macabra scoperta, di cui ha dato notizia la Cnn, i bambini il più delle volte non venivano educati, ma erano oggetto di abusi sessuali e fisici, e molto spesso pagavano con la vita la loro “colpa” di essere diversi. La Kamloops Indian Residential era una delle scuole più grandi del Paese, e iniziò l’attività alla fine del diciannovesimo secolo sotto la gestione della Chiesa cattolica prima di passare sotto il controllo del governo nella seconda metà degli anni Sessanta, per poi chiudere i battenti nel 1978.

La scoperta di oggi conferma quello che la comunità dei nativi della British Columbia meridionale sospettava da decenni.