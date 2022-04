L’allarme shock dei ricercatori: “Con il cambiamento climatico arriveranno 15mila nuovi virus entro il 2070”

I ricercatori: “Con il cambiamento climatico arriveranno 15mila nuovi virus”

Il cambiamento climatico potrebbe causare l’arrivo di 15mila nuovi virus entro il 2070: è lo scenario apocalittico pubblicato sulla rivista scientifica Nature, frutto di uno studio coordinato dal biologo Colin Carlson della Georgetown University.

Secondo la ricerca, i cambiamenti climatici potrebbero provocare lo spostamento di molte specie animali in altre aree provocando contagi incrociati tra specie che non sono mai entrate in contatto tra loro.

Questo potrebbe avvenire soprattutto nelle aree tropicali nelle quali attualmente ha origine la maggior parte delle malattie infettive.