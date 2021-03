Negli stadi con capacità superiore ai 10mila posti sarà consentito l’ingresso fino a 1.500 persone, in quelli con capacità inferiore potranno entrare non più di 750 tifosi. Come riporta l’AdnKronos, L’Hapoel Tel Aviv, una delle squadre che scenderanno in campo sabato, ha spiegato che i biglietti potranno essere acquistati unicamente online e saranno riservati solamente agli abbonati della passata stagione. A fronte del successo della campagna di vaccinazione, Israele aveva già consentito due settimane fa il ritorno sugli spalti degli spettatori degli incontri tra dilettanti.

