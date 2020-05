Calabrone gigante asiatico: cosa sappiamo dell’insetto killer

Ieri un uomo di 54 anni è morto in Spagna in seguito alla puntura di un insetto. La vittima, proveniente da Villestro, in Galizia, è stata punta dal cosiddetto “calabrone gigante asiatico” (soprannominato “insetto assassino”) sul sopracciglio mentre cercava di difendere un nido di vespe vicino a un alveare di sua proprietà. Secondo quanto riporta la stampa locale, a uccidere il 54enne sarebbe stata la stessa specie di insetto mortale proveniente dall’Asia inizialmente avvistato in Giappone e a Washington, negli Stati Uniti. Ma cosa sappiamo del calabrone gigante asiatico? Dove si trova la “vespa mandarina” e come si fa a proteggersi?

Cosa sappiamo del calabrone gigante asiatico

Il calabrone gigante asiatico (o Vespa mandarinia), conosciuto anche come “calabrone giapponese” e “calabrone ammazza-yak“, è il calabrone più grande del mondo. Nativo dell’Asia orientale temperata e tropicale, il suo corpo misura fino a 5 centimetri di lunghezza, con un’apertura alare di circa 76 mm; le regine possono raggiungere una lunghezza di 55 mm. Hanno la capacità di spazzare via intere colonie di api in poche ore mettendo anche a repentaglio l’equilibrio dell’ecosistema. Secondo un rapporto pubblicato dal New York Times, il calabrone gigante uccide fino a 50 persone all’anno in Giappone. Il morso di questi insetti, infatti, può essere letale per l’uomo.

Comune nelle aree montane del Giappone, il calabrone gigante asiatico si può trovare anche in Corea, Cina, Taiwan, Indocina, Nepal, India, Sri Lanka e alcune aree nell’estremo est della Russia. Prima di colpire l’uomo di 54 anni in Spagna, è stato avvistato anche negli Stati Uniti. Il pungiglione del calabrone gigante è lungo circa 6 mm e può iniettare un potente veleno che contiene, come quello delle api e delle vespe, un peptide citolitico, che può danneggiare i tessuti. Una puntura ricevuta dalla vespa mandarina è stata descritta “come un chiodo rovente conficcato nella gamba”. Un soggetto allergico può morire per reazione allergica; il veleno però può essere letale anche per persone non allergiche, se la dose è sufficiente. E causare shoc anafilattico in chi è stato già punto una volta, sopravvivendo all’attacco del calabrone.

Calabrone gigante asiatico: come proteggersi

I calabroni giapponesi proteggono i loro nidi e attaccano chi si avvicini a circa 10 metri. La prevenzione dunque parte dalla localizzazione dei nidi, con segnalazione all’autorità competente. Anche le secrezioni di linfa degli alberi, specie in estate, sono luoghi che il calabrone presidia e proteggere, dove cioè gravita, perché fonti di cibo. Per questo bisogna tenersi alla larga dagli alberi che secernono linfa durante l’estate per evitare il contatto con la vespa mandarina. Inoltre, abiti di colore nero aumentano il rischio di attacco. Gli abiti bianchi possono essere a rischio di notte. Gli insetti assassini sono attratti dalle bevande contenenti alcool e glucosio, quindi bisogna far attenzione quando si beve da una lattina o da altri recipienti contenenti alcool.

