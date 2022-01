“Brad Pitt ha una relazione con la sua vicina di casa: una famosa cantante”

Brad Pitt ha una relazione con la sua vicina di casa: la cantante Lykke Li

L’attore Brad Pitt avrebbe una relazione con la cantante svedese Lykke Li, che è anche la sua vicina di casa a Los Angeles: a sostenerlo sono diverti media britannici, che cita fonti anonime vicino alla coppia.

Secondo quanto riferito, i due si vedrebbero da tempo in gran segreto, favoriti dal fatto che le loro abitazioni sono vicine: “Brad e Lykke sono riusciti a non farsi notare così facilmente perché sono vicini. Ha funzionato perfettamente per Brad, avere qualcuno che gli piace che vive così vicino a lui”.

I due, inoltre, sarebbero stati avvistati insieme anche in un noto ristorante di Hollywood, molto frequentato dalle celebrità. Lykke Li, nome d’arte di Li Lykke Timotej Zachrisson, è una cantante svedese trasferitasi negli Usa all’età di 19 anni. L’interprete vive in un appartamento situato a Los Feliz, quartiere situato sulle colline Los Angeles, di proprietà dell’ex compagno Jeff Bhasker con il quale ha avuto un figlio, che ora ha 5 anni.

Il gossip è stato successivamente smentito dal tabloid americano Page Six, secondo cui l’attore non avrebbe nessuna intenzione di impegnarsi in una relazione seria dopo il divorzio da Angelina Jolie, ma i rumors continuano a circolare nonostante le smentite.