Bolsonaro, anche la moglie Michelle è positiva al Coronavirus

Coronavirus, anche la moglie di Bolsonaro è positiva

Michelle Bolsonaro, moglie del presidente del Brasile, è risultata positiva al test per il Coronavirus. L’annuncio arriva dall’ufficio stampa del presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Nella nota si legge che la first lady “è in buona salute e sta seguendo tutti i protocolli previsti e sarà seguita dal team medico della Presidenza della Repubblica”. Ieri pomeriggio Michelle Bolsonaro aveva partecipato a un evento ufficiale a Brasilia insieme al marito. Il presidente brasiliano è risultato positivo al test per il Covid-19 il 7 luglio e sabato è risultato negativo.

Dall’inizio della pandemia, oltre a cinque ministri, il Coronavirus è stato diagnosticato anche a a 10 dei 27 governatori del Brasile. Con circa 210 milioni di abitanti, il Brasile è il secondo Paese al mondo più colpito dall’emergenza Covid dopo gli Stati Uniti, e conta ad oggi oltre 90 mila morti e 2,55 milioni di contagi. Stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute, pubblicato mercoledì, il Brasile ha registrato 1.595 nuovi decessi e 69.074 nuove infezioni in 24 ore.

