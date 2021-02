Biden ha fermato la costruzione del muro con il Messico

Il presidente Joe Biden ha rescisso l’ordine d’emergenza firmato da Donald Trump per finanziare la costruzione del ‘muro’ al confine con il Messico. Lo ha annunciato la Casa Bianca.

“Ho deciso – ha scritto Biden in una lettera indirizzata alla Speaker della Camera, Nancy Pelosi – che la dichiarazione d’emergenza per il nostro confine a sud non è più necessaria”. Il presidente ha inoltre annunciato che “nessun altro dollaro dei contribuenti americani sarà messo nella costruzione del muro” e che sarà lo stesso Biden a condurre una “attenta revisione di tutte le risorse destinate a quel fine”.

Trump aveva firmato l’ordine d’emergenza all’inizio del 2019 dopo mesi di scontri con il Congresso. L’amministrazione aveva deciso di utilizzare 2,5 miliardi di dollari destinati al dipartimento della Difesa.

Si chiude così, dopo cinque anni, la battaglia per il ‘muro’, cominciata nel 2016 durante la campagna delle presidenziali in cui Trump ne aveva fatto una delle sue promesse elettorali per fermare il flusso di clandestini.

Nel gennaio 2017 il neo eletto presidente aveva firmato un ordine esecutivo che impegnava il governo alla costruzione della barriera. Sotto il suo mandato sono stati costruiti 732 chilometri di muro lungo gli oltre tremila chilometri di confine. Il 20 gennaio Biden aveva firmato un ordine che aveva messo in pausa la costruzione.

