Usa, Biden fatica a indossare la giacca, poi gli cadono gli occhiali | VIDEO

Il presidente Usa Joe Biden è finito nuovamente nel mirino dei social per un video che lo mostra prima in difficoltà mentre tenta di indossare la giacca per poi, qualche minuto dopo, perdere gli occhiali.

In visita in Kentucky, dove ha incontrato le famiglie colpite dalle inondazioni degli ultimi giorni, Biden, una volta sceso dall’elicottero Marine One, non è riuscito a indossare la giacca.

Ad aiutarlo, dopo diversi tentativi, è stata la moglie Jill. Poi, alcuni secondi dopo, al capo della Casa Bianca sono caduti gli occhiali.