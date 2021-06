Vertice tra Biden e Draghi al G7: “Europeismo e atlantismo nostri pilastri. C’è piena sintonia”

“Il bilaterale con il presidente Biden è andato molto bene. Sin dalla formazione del governo sono stato molto chiaro che i due pilastri della politica estera italiana sono l’europeismo e l’atlantismo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in una dichiarazione al termine dell’incontro con il presidente Usa, Joe Biden. Un faccia a faccia durato mezz’ora a margine del G7 a Carbis Bay, in Cornovaglia.

Nel corso del bilaterale con Joe Biden, il premier Mario Draghi ha ringraziato il presidente Usa per il suo impegno nei confronti dell’Unione Europea. “Il quadro politico italiano cambia spesso – ha detto Draghi – ma certe cose come la nostra profonda alleanza con gli Usa non cambiano mai”. L’incontro si è tenuto sulla spiaggia di Carbis Bay, all’esterno del cottage dove alloggia il presidente americano. Alla presenza di qualche gabbiano, Biden ha raccontato a Draghi del suo amore per l’Italia e per Capri in particolare. “Considera di avere un invito permanente”, ha scherzato il premier rivolto a Biden.

“Con Biden – ha aggiunto Draghi – siamo d’accordo su molti temi: donne, giovani, difesa degli ultimi, diritti umani, diritti civili, diritti sociali e tutela dell’ambiente che è il tema chiave della nostra presidenza del G20″, ha aggiunto Draghi.

Successivamente, la Casa Bianca ha diffuso una nota in cui si riferisce che Biden e Draghi “hanno concordato di lavorare insieme sulle sfide globali e sulle priorità condivise di politica estera, tra cui Cina, Russia e Libia”.

Inoltre Biden “si è impegnato ad approfondire ulteriormente i forti legami bilaterali” tra Stati Uniti e Italia, “sottolineando il 160esimo anniversario dell’istituzione di relazioni diplomatiche” tra i due paesi. “Il presidente e il primo ministro – prosegue la Casa Bianca – si sono impegnati a continuare la loro stretta collaborazione per superare la pandemia, anche attraverso l’impegno del G7 a donare i vaccini COVID-19 a livello globale e a ricostruire una migliore sicurezza sanitaria globale per il futuro”.

Nel bilaterale tra il premier Draghi e il presidente statunitense Biden, riferiscono fonti di Palazzo Chigi al termine dell’incontro, non sarebbe stato toccato il tema della Cina, che sta emergendo con forza nel G7 in Cornovaglia.

Nella sessione di oggi del G7 sulla pandemia, il premier Mario Draghi ha sottolineato la necessità di prepararsi fin d’ora per la prossima emergenza sanitaria, anche concordando in anticipo la distribuzione dei vaccini. “C’è bisogno di riformare e rafforzare l’Oms”, ha detto il premier, chiedendo anche un ruolo più forte per Fmi e Banca Mondiale.