Ben Affleck ha spiegato perché sembrava nervoso ai Grammy 2023

È passato più di un mese dalla notte dei Grammy Awards 2023 ma le facce annoiate di Ben Affleck che ha partecipato alla serata di gala insieme a Jennifer Lopez erano già entrate a far parte della cultura pop fin da quando l’evento era ancora in corso. Come molti ricorderanno, durante la cerimonia dei prestigiosi premi dell’industria musicale, l’attore di Gone Girl è apparso stanco, al limite infelice, mentre era seduto al tavolo con gli altri ospiti e sua moglie. In un’intervista sull’Hollywood Reporter ha finalmente spiegato cosa era successo.

A rivelare i retroscena di quel momento, diventato immediatamente virale, ci ha pensato lo stesso attore che, in un’intervista rilasciata all’Hollywood Reporter ha finalmente spiegato cos’è davvero successo quella sera. Ben Affleck ha raccontato che in quel preciso istante Trevor Noah, il presentatore della serata, si era avvicinato al tavolo dei Bennifer per fare uno sketch comico. Prospettiva che non entusiasmava troppo l’attore di Gone Girl: “Ho pensato ‘Oh, Dio’. In quel momento ci stavano inquadrando, ma non sapevo che stessero girando”.

A quel punto Affleck ha sussurrato a sua moglie che durante le riprese dello sketch l’avrebbe lasciata da sola con il presentatore e le sue battute. Una confessione che ha infastidito Jennifer Lopez che ha intimato, piccata, all’attore di non andar via. Quella ripresa dalle telecamere dunque era a tutti gli effetti una semplice discussione tra i due, nata perché lui aveva “minacciato” di lasciarla da sola in balìa degli scherzi e delle battutine di Trevor Noah: “Una discussione di quelle tipiche tra marito e moglie”.

Nel corso dell’intervista Affleck ha spiegato anche perché non abbia aperto un profilo su Instagram: “Mia moglie è un genio quando si tratta di queste cose. Non so se esista qualcuno in grado di capire Instagram meglio di lei”. L’attore ha raccontato anche di alcune esperienze del passato che l’hanno fatto diventare più diffidente nei confronti degli altri, in particolare dei giornalisti: “Jennifer pensa che, a causa delle esperienze che ho vissuto, sono diventato molto più cauto e prudente. E ha ragione. Vedo le interviste come delle vere e proprie mine, se dici una cosa sbagliata, la tua carriera potrebbe essere finita” ha spiegato. “Ho avuto un’esperienza davvero dolorosa in cui ho fatto un’intervista in cui ero davvero vulnerabile, ne è venuto fuori qualcosa che non solo non era giusto, ma in realtà era l’opposto di quello che intendevo”.