La Regina Elisabetta II sta male, la Bbc interrompe i programmi: “Medici preoccupati” | VIDEO

La Regina Elisabetta II sta male, la Bbc interrompe i programmi | VIDEO

La Bbc, il canale di punta inglese, ha interrotto i programmi per mandare un’edizione straordinaria del tg dopo l’annuncio di Buckingham Palace sulle condizioni di salute della sovrana e il parere dei medici i quali si sono definiti “preoccupati”.

La normale programmazione non è successivamente ripresa e il canale ha continuato a mandare in onda aggiornamenti sullo stato di salute di Elisabetta II. Poi, i conduttori dell’emittente si sono tutti vestiti di nero: si tratta di uno dei passaggi chiave del piano “London Bridge“, il protocollo studiato in caso di morte della Regina.