Bambino di 8 anni assiste all’omicidio della madre commesso dal padre

Un bambino di 8 anni ha assistito all’omicidio della madre e ha rivelato agli inquirenti il nome dell’assassino: suo padre Judson. La vicenda, avvenuta a New Albany, in Indiana negli Usa, risale al 2 agosto scorso quando Rebecca Hoover, 38enne madre di tre figli, è stata vista per l’ultima volta. Tre giorni dopo, il 5 agosto, la mamma della donna ha infatti denunciato la sua misteriosa scomparsa. Per giorni gli inquirenti hanno indagato sulla vicenda, tentando di rintracciare la 38enne, senza successo. La svolta è arrivata quando alcune settimane dopo, uno dei tre figli della coppia, un bambino di 8 anni, ha confidato al consulente scolastico della scuola elementare di aver visto suo padre uccidere sua madre. Il consulente ha immediatamente informato la polizia, che ha interrogato il piccolo.

Il bambino a quel punto ha raccontato di aver visto il padre colpire in testa la madre per circa 20 volte, poi l’uomo si è accanito sul corpo della moglie picchiandola con un mazzo di chiavi sullo stomaco. Gli agenti hanno successivamente arrestato Judson Hoover, mentre il corpo della donna è stato ritrovato in un container situato in un magazzino che l’uomo aveva affittato. L’autopsia, poi, ha confermato il racconto del bambino confermando che la 38enne è morta in seguito a un trauma violento alla testa e all’addome.

