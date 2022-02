Bambina di 4 anni scomparsa ritrovata viva dopo 3 anni in un sottoscala

Una bambina di 4 anni scomparsa è stata ritrovata viva dopo 3 anni in un sottoscala di un appartamento di proprietà del nonno: la terrificante vicenda è avvenuta nello Stato di New Yory, negli Usa.

Secondo quanto ricostruito, Paislee Shultis, questo il nome della piccola, era svanita nel nulla nel 2019 quando aveva 4 anni. A denunciare la scomparsa erano stati i genitori adottivi con i quali la bambina viveva a Cayuga Heights, nello Stato di New York.

I sospetti della polizia si concentrarono subito sui genitori biologici che ne avevano perso l’affidamento. Nonostante pedinamenti, perquisizioni e indagini approfondite, però, la piccola non fu mai ritrovata.

La svolta è arrivata nei giorni scorsi quando gli inquirenti, in seguito a una soffiata avvenuta da una fonte non precisata, ha indicato il luogo dove la bimba era stata nascosta, ovvero nella casa del nonno.

Dopo un’ora di ricerche, la polizia ha finalmente ritrovato Paislee che, come detto, era nascosta in un sottoscala, descritto dai poliziotti come un recinto “piccolo, freddo e umido”.

“Gli agenti hanno dovuto rimuovere molti dei gradini di legno, prima di intravvedere due piedini” ha riferito la polizia di Saugerties.

Paislee, che ora ha sei anni e mezzo, era quindi stata rapita dai genitori biologici che poi l’avevano nascosta con la complicità del nonno.

Quest’ultimo e i genitori della bambina sono stati arrestati, mentre la bambina, che è risultata in buone condizioni di salute, ora verrà nuovamente affidata ai suoi genitori adottivi.

“Crediamo che a suo tempo qualcuno abbia informato i genitori che la bambina più grande era stata prelevata dal tutore legale e dai funzionari della contea. Ciò ha indotto i genitori a prendere Paislee e a fuggire con lei” ha dichiarato il capo della polizia di Saugerties, Joseph Sinagra, all’emittente statunitense WNYT.