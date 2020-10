Bambina a scuola col lubrificante intimo della mamma: “Pensava fosse gel igienizzante”

Coronavirus, bambina va a scuola col lubrificante intimo della mamma

Una storia alquanto imbarazzante è quella che racconta una mamma di Livingston, Scozia. La figlia di 5 anni di nome Summer si è presentata a scuola con un gel lubrificante intimo della mamma credendo fosse gel igienizzante. Un gesto responsabile quello della bambina che al mattino, prima di entrare in classe, aveva preparato tutto l’occorrente per andare a scuola. Compreso il gel per disinfettarsi le mani. La donna, imbarazzata, ha raccontato la vicenda al Sun: “Avevo deciso di lavare il cappotto di mia figlia e ho trovato il mio lubrificante intimo, che mi era stato regalato in un negozio qualche tempo fa. Probabilmente le maestre non si erano accorte di nulla, credo che mia figlia abbia letto il suo nome nella marca, Ann Summers, e quindi ha creduto che fosse il suo gel disinfettante. Quando le ho chiesto perché fosse nel suo cappotto, lei mi ha risposto ‘Per non farmi contagiare dai germi, è caldo e morbido'”.

