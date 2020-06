Danza sotto la pioggia a piedi nudi: il video del giovane ballerino nigeriano emoziona il mondo intero

La danza è poesia in movimento. E lo è in tutte le parti del mondo, senza distinzioni. Così, un giovane ballerino della Scuola professionale di balletto nigeriano, la Leap of Dance Academy, si allena danzando sotto la pioggia a piedi nudi. Il video ha fatto il giro del web e ha conquistato gli utenti che hanno ammirato la bravura del ragazzo.

“Con pochissime o nessuna risorsa i nostri bambini si stanno allenando per essere il meglio che possono. Bambini che sono pronti a ballare in qualunque condizione. Immagina cosa potremmo ottenere se avessimo di più”, ha scritto la scuola di danza sui social.

