Biossido di cloro per curarsi dal Covid. È morto dopo aver contratto il virus Johann Biacsics, uno dei più ostinati e convinti No Vax austriaci, ricoverato qualche giorno fa all’ospedale di Wiener Neustadt, dalle parti di Vienna. Come racconta il quotidiano Die Zeit, l’esponente No Vax era stato portato al nosocomio quando le sue condizioni apparivano già molto serie, con gravi difficoltà respiratorie causate dall’infezione da Covid.

Secondo quanto riferisce il giornale, il 65enne non solo si era rifiutato di vaccinarsi, ma aveva detto no anche alle cure che i dottori gli avevano proposto. Biacsics infatti era convinto di essere già guarito dal Covid, nonostante un tampone molecolare positivo. L’uomo inoltre aveva tentato di curare la malattia con il biossido di cloro.

Un prodotto definito “Soluzione Minerale Miracolosa” che era stato messo sotto osservazione dal ministero della Salute italiano già nel 2019: una sostanza a base di candeggina, di gran voga tra scettici, negazionisti e cultori delle terapie alternative e domiciliari in Austria. La scelta di non affidarsi alle cure tradizionali dei medici si è rivelata fatale per il 65enne, morto nel giro di pochi giorni. Quando le sue condizioni sono peggiorate, la famiglia ha chiamato un’ambulanza per riportarlo in ospedale. Gli infermieri hanno cercato di rianimare il 65enne ma era ormai troppo tardi.

Johann Biacsics era noto tra i No Vax austriaci per i suoi libri, articoli e video di YouTube sul tema dell’autoguarigione e per le sue posizioni complottiste. L’uomo inoltre era convinto che la medicina alternativa potesse curare anche malattie gravi come il cancro. “Ci sono principalmente persone vaccinate nelle unità di terapia intensiva. Il 67 percento è vaccinato”, diceva un paio di settimane prima di morire. Le sue fonti? “Informazioni privilegiate”.

