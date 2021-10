Sebastian Kurz si è dimesso da cancelliere della Repubblica federale d’Austria, in seguito alle accuse di corruzione. Kurz resterà nel consiglio nazionale come capogruppo della OeVP, il Partito popolare d’Austria. Kurz ha proposto come suo successore l’attuale ministro degli Esteri Alexander Schallenberg (OeVP) che dovrebbe, quindi, assumere temporaneamente la cancelleria.