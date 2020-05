In Australia è nato il primo koala dopo gli orribili incendi dell’anno scorso: il suo nome è Cenere

Il piccolo Ash (cenere) è il primo koala nato dopo gli incendi che hanno devastato l’Australia fino a qualche mese fa, una tragedia che ha colpito duramente i koala, che ha portato alla morte del circa 30% della specie. Ma, ora che il peggio sembra essere passato, torna la speranza con il piccolo Ash. A dargli il benvenuto è l’Australian Reptile Park, con un video di presentazione pubblicato sui social.

“Abbiamo un annuncio molto importante da fare: ecco il primo koala nato nel parco dopo i tragici incendi”, riporta la didascalia del post su Facebook. Il parco, a 50 chilometri da Sidney, ha così accolto Ash, animale simbolo del paese che porta un nome ancor più simbolo, in memoria degli incendi che in otto mesi hanno bruciato circa 10 milioni di ettari di territorio, uccidendo un miliardo di animali selvatici. Nella didascalia, si legge che Ash è “un simbolo di speranza per il futuro della fauna selvatica australiana”.

Ecco il video:

