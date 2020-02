Australia, la natura rinasce dopo gli incendi

A quasi due mesi dagli incendi che hanno devastato circa metà di Kangaroo Island, l’isola australiana a sud di Adelaide, sta riprendendo vita. Sugli alberi spuntano le prime foglie verdi, i canguri stanno ripopolando le zone che hanno subito i danni dei violentissimi incendi di gennaio, i koala si arrampicano sugli alberi anneriti dal fuoco, segno che la natura, piano piano, sta rimettendo le cose a posto.

I primi incendi a Kangaroo erano scoppiati il 3 gennaio a causa di un temporale e dei numerosi fulmini che si erano abbattuti sulla vegetazione secca, dopo un periodo di scarsità delle piogge. Nel giro di pochi giorni un forte vento aveva allargato gli incendi fino alle porte della capitale, che fortunatamente è stata risparmiata dal fuoco.

Gli abitanti di Kingscote, in piena notte, si erano ritrovati di fronte allo spettacolo terrificante di un cielo completamente rosso e avevano cominciato ad attrezzarsi con le canne dell’acqua in giardino, preoccupati. Su Kangaroo (4500 abitanti) era dovuto arrivare perfino l’esercito per scavare delle enormi fosse e seppellire gli animali morti durante gli incendi, si calcola circa 7000 capi di bestiame dagli allevamenti e almeno 30mila koala.

Koala che in realtà, sull’isola, furono introdotti cento anni fa, quando si inaugurò il Flinders Chase National Park. Erano solo sei coppie, in un secolo erano diventati 60mila. Così tanti da minacciare la conservazione della vegetazione dell’isola e, prima degli incendi, da essere considerati un’emergenza nazionale. Alla fine, proprio le immagini dei koala feriti e ustionati hanno fatto il giro del mondo e sono diventate il simbolo dell’Australia che bruciava.

Ora le foglie di eucalipto di cui sono ghiotti stanno spuntando di nuovo sugli alberi e non c’è immagine più bella per raccontare la rinascita di un’isola che resta uno degli spettacoli della natura più incredibili del mondo.

Leggi anche:

Potrebbero interessarti MSC Meraviglia, la denuncia a TPI: "Noi italiani tenuti in ostaggio" Coronavirus, il video tutorial che mostra come trasformare un reggiseno in una mascherina | VIDEO Proteste a Parigi: vasto incendio nella zona della Gare de Lyon

Gli incendi in Australia hanno causato la morte di mezzo miliardo di animali, e nessuno ne parla