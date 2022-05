Dopo quasi un decennio in carica, la coalizione conservatrice del primo ministro Scott Morrison ha perso le elezioni in Australia che si sono svolte oggi, sabato 21 maggio. Sarà quindi il Partito Laburista del leader italo-australiano Anthony Albanese a formare un nuovo esecutivo, ma non è ancora sicuro di ottenere un numero di seggi sufficiente alla Camera dei Rappresentanti per formare una maggioranza da solo. Dovrà quindi, con ogni probabilità, formare un governo di coalizione.

Sanità pubblica, tutela dei diritti degli omosessuali e lotta ai cambiamenti climatici sono i punti in cima all’agenda del nuovo premier austra. “Stasera ho parlato con il capo dell’opposizione e con il nuovo primo ministro Anthony Albanese e gli ho fatto i complimenti per la sua vittoria elettorale”, ha detto il primo ministro uscente Morrison. Alle elezioni di oggi è emerso anche l’ottimo risultato dei Verdi, in crescita di quasi due punti con il 12,3 per cento.