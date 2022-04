Attacco terroristico a Tel Aviv: due morti e diversi feriti. Ucciso l’autore | VIDEO

Dopo una caccia all’uomo durata nove ore, l’autore dell’attentato della scorsa notte nella Piazza Dizengoff a Tel Aviv, in Israele, è stato identificato da due agenti dello Shin Bet vicino a una moschea nel centro di Jaffa, a pochi chilometri da Tel Aviv. Dopo averlo invitato ad arrendersi, l’uomo ha aperto il fuoco verso i due agenti che lo hanno ucciso. come riportano i media locali il terrorista è un palestinese di Jenin senza affiliazione ad alcuna organizzazione terroristica e incensurato.

Il bilancio dell’attentato terroristico, il quarto avvenuto nelle città israeliane in poche settimane, è di due israeliani uccisi a fronte di quindici feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi. Oggi la tensione in Israele è altissima per 3 motivi: è in corso il mese di Ramadan, è venerdì santo ed è il primo venerdì di Ramadan, motivo per cui la polizia israeliana ha dislocato 3mila agenti a Gerusalemme per far fronte a possibili tensioni durante le preghiere nella spianata delle Moschee.