Arrestati in Congo gli assassini dell’ambasciatore Attanasio. “Volevano rapirli”

La polizia congolese avrebbe arrestato due dei tre presunti assassini dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio, ucciso il 22 febbraio 2021 in Congo insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista Mustapha Milambo.

Lo hanno annunciato le autorità locali del Nord Kivu in una conferenza stampa a Goma, secondo quanto riportato su Twitter dal giornalista Justin Kabumba, corrispondente di France24 e Ap, e Stanis Bujakera Tshiamala della Reuters e Dpa. Su Twitter i giornalisti hanno pubblicato foto e video dei presunti assassini. Nelle immagini sono seduti sul prato, con loro ci sono anche altri quattro uomini arrestati, qualcuno è scalzo, qualche altro no, alle spalle nove agenti di polizia.

Come riportato dall’Ap e dai giornalisti su Twitter, il principale sospettato dell’omicidio, il capo della banda, sarebbe ancora ricercato. Il generale Aba Van Ang, commissario di polizia nella provincia del Nord Kivu, ha detto che lo scopo dei criminali era sequestrare Attanasio per chiedere un riscatto da un milione di dollari. “Aspirant”, questo il nome del latitante, e i suoi due uomini erano ricercati da alcuni mesi. Dopo l’agguato teso all’ambasciatore che si trovava con Iacovacci e Milambo tra Goma e Rutshuru, gli assalti ai convogli non si sono fermati. È stato ammazzato anche un uomo d’affari locale, Simba Ngezayo, a novembre. Secondo i giornalisti, gli indizi raccolti su questo omicidio avrebbero portato gli investigatori sulle tracce dei presunti assassini arrestati.