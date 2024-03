L’Arabia Saudita costruirà il primo parco a tema Dragon Ball del mondo

Il primo parco a tema Dragon Ball al mondo sarà costruito in Arabia Saudita. Lo hanno annunciato oggi in una nota i proprietari del franchise giapponese Bird Studio/Shueisha/Toei Animation, secondo cui il progetto è affidato alla Qiddiya Investment Company, una società di sviluppo immobiliare responsabile di un programma di edilizia turistica nella capitale Riad nell’ambito del piano “Vision 2030” con cui il regno intende diversificare la propria economia ancora quasi del tutto dipendente dal petrolio.

Con i suoi oltre 500mila metri quadrati, il parco a tema Dragon Ball dovrebbe infatti sorgere proprio all’interno del mega-progetto turistico “Qiddiya”, in costruzione in città dal 2019. Come annuncia la nota, saranno previste “sette diverse aree che ricreano vari luoghi iconici della serie originale”, come la Kame House del Maestro Muten Roshi (la casa sull’isola del Genio delle Tartarughe di Mare per chi ha seguito il cartone animato doppiato in italiano), la Capsule Corporation (di proprietà dei genitori di Bulma, ndr) e il Pianeta di Beerus (dove vive il Dio della Distruzione del Settimo Universo, Beerus appunto).

“Nel parco, i visitatori potranno unirsi a un’avventura con Goku e i suoi amici mentre si godono il mondo di Dragon Ball, dall’inizio dell’anime fino a Dragon Ball Super!”, si legge nella nota. Sono previste anche “cinque giostre all’avanguardia come parte di un programma di oltre 30 attrazioni!”.

Ma non è finita. “È prevista anche la costruzione di uno Shenron (il magico drago della serie, ndr) alto 70 metri”, che farà da “punto di riferimento per delle enormi montagne russe”, realizzate al suo interno.

Dentro al parco saranno poi costruiti anche “diversi hotel e ristoranti fornitissimi per permettere ai fan di immergersi nel mondo di Dragon Ball per un’intera giornata di divertimento”.

Non è stata precisata la data prevista per l’apertura di questo nuovo parco divertimenti né, come spesso accade per le iniziative faraoniche annunciate dal regno saudita, quanto costerà. La Qiddiya Investment Company ha però pubblicato un video per pubblicizzare il progetto e mostrare come dovrebbe apparire una volta realizzato.

L’annuncio del nuovo parco a tema segue di poche settimane la morte del “padre” di Dragon Ball, il fumettista giapponese Akira Toriyama, morto lo scorso primo marzo all’età di 68 anni e la cui scomparsa ha causato un’ondata di emozione globale, vista l’intatta popolarità dei suoi lavori a 40 anni dalla pubblicazione del primo manga della serie (avvenuta appunto nel 1984).