Arabia Saudita, la principessa Basmah è ai domiciliari

La principessa dell’Arabia Saudita Basmah bint Saud bin Abdulaziz Al Saud, figlia del re Saud bin Abdulaziz, sarebbe agli arresti domiciliari. A dirlo è il network d’informazione tedesco Deutsche Welle, che ha rivelato dettagli drammatici della sua scomparsa.

Secondo l’indagine condotta dalla radio Deutsche Welle insieme alla principessa, che si troverebbe a Raid, ci sarebbe anche una delle sue figlie.

La radio ha citato una fonte a lei vicina, che ha parlato in condizioni di anonimato per motivi di sicurezza, dicendo: “Mentre la famiglia stava comunicando con la principessa, ho notato che non poteva parlare liberamente perché veniva monitorata”.

Deutsche Welle ha riferito che la principessa Basmah è da lungo tempo una sostenitrice delle riforme costituzionali e delle questioni relative ai diritti umani sia nel regno saudita che in tutta la regione.

Secondo la fonte, la principessa Basmah è stata arrestata nel marzo di quest’anno con l’accusa di aver tentato di fuggire dal paese insieme alla figlia, dopo che avrebbe dovuto recarsi in Svizzera per cure mediche. Da allora le autorità saudite non hanno risposto alle richieste di informazioni.

I suoi presunti arresti domiciliari arrivano in una fase in cui opinioni come quelle espresse dalla principessa provocano spesso l’ira del principe ereditario Mohammed bin Salman, che molti considerano il sovrano di fatto dell’Arabia Saudita.

