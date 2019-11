Arabia Saudita: nuove pene per lavoratori stranieri che violano regole residenza

In Arabia Saudita sono in arrivo nuove sanzioni più dure per i lavoratori stranieri che violano le normative sulla residenza e sul lavoro. Rischieranno il carcere e multe salate.

Lo ha reso noto la Direzione generale dei passaporti saudita ieri, di lunedì 4 novembre. Attraverso una dichiarazione, l’amministrazione ha fatto sapere che anche chi assumerà o offrirà servizi di trasporto a lavoratori stranieri che hanno violato queste norme sarà incarcerato o multato.

“Chiunque copre, protegge o fornisce un mezzo di assistenza a tali lavoratori in violazione è soggetto a reclusione fino a sei mesi e un’ammenda che ammonta a 100.000 riyal sauditi (circa 24 mila euro)”, si legge nella dichiarazione. Le autorità hanno già avvertito i datori di lavoro dei rischi.

Si legge inoltre nella dichiarazione: “Se l’autore del reato è un espatriato, sarà a rischio di espulsione dall’Arabia Saudita e l’ammenda e la reclusione raddoppieranno in base al numero di lavoratori stranieri in violazione”.

