Un dramma familiare. Si è chiuso in auto con la figlia, di 4 anni l’uomo che, armato, ha prima sfondato una barriera di sicurezza al cancello nord dell’aeroporto di Amburgo e poi si è diretto verso le piste di decollo e atterraggio. Lo scalo è ancora chiuso a tutti i voli in arrivo e in partenza. Si tratterebbe di un turco residente in Bassa Sassonia. La vettura si è fermata sulla pista, nei pressi di un aereo passeggeri della Turkish Airlines che è stato evacuato.

L’uomo è entrato nello scalo con un’Audi senza targa sfondando il cancello, sparando due volte in aria e lanciando due bottiglie infuocate, un tipo di cocktail Molotov. Si è poi fermato davanti all’aereo della Turkish, e da lì sono iniziate le trattative con le autorità. Secondo i media tedeschi, l’uomo ha appiccato diversi roghi nell’area dell’aeroporto e si è poi asserragliato in auto con la figlia.

“L’operazione di polizia continua, il traffico aereo rimane sospeso fino a nuovo avviso”, è stato spiegato dalla direzione dell’aeroporto. “Abbiamo mobilitato gli psicologi della polizia e stiamo attualmente parlando con l’autore del reato, contiamo su una soluzione negoziata”, ha detto la portavoce della polizia alla televisione pubblica regionale Ndr. All’origine del gesto vi sarebbe una disputa sull’affidamento del bambino.