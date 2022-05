Amber Heard: “Johnny Depp mi ha quasi ucciso sull’Orient Express”

Emergono nuovi dettagli dal processo che vede protagonisti Amber Heard e Johnny Depp. “Ho temuto che Johnny Depp potesse uccidermi”, ha dichiarato l’attrice, accusata di diffamazione dall’ex marito. La donna ha raccontato uno dei tanti episodi di presunta violenza subiti, avvenuto in luna di miele mentre viaggiavano sull’Orient Express. “Se non avessimo divorziato non sarei sopravvissuta”.

La Heard ha svelato di essere stata costretta a portare con sé sempre un kit di make up per coprire i lividi, il “kit delle botte”. L’attrice ha raccontato che subito dopo essere stata colpita dall’ex marito, metteva ghiaccio sulle ferite per ridurre il gonfiore, poi una crema all’arnica e quindi del trucco per coprire il più possibile il colore dei lividi. Secondo il racconto della donna, il divo di Hollywood soffriva anche di allucinazioni: “Parlava con persone che non erano nella stanza. Era spaventoso. Non sono sicura se era arrabbiato con me o se era convinto che il tizio che diceva di avere visto con me era nella stanza”.