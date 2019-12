Amazon, polemica per la maglietta che scherza su desaparecidos e Pinochet

Amazon ci ricasca: dopo le decorazioni natalizie a tema Auschwitz, ritirate poi dal mercato, adesso scoppia una nuova polemica riguardo a una maglietta che scherza sul tema dei desaparecidos in Sud America.

Sul sito del colosso dell’e-commerce, infatti, sono in vendita alcune t-shirt, disponibili in vari colori e taglie, con un uomo gettato nel vuoto da un elicottero. Sopra, la scritta: “Wanna take a ride?” (“Vuoi fare un giro?”). Il riferimento, neanche troppo velato, è a una pratica diffusissima, soprattutto in Argentina negli anni della dittatura militare, contro i prigionieri politici e simpatizzanti della sinistra. Uomini che, sedati ma ancora vivi, venivano gettati nel vuoto dagli elicotteri nell’oceano Atlantico o nelle acque del Rio de la Plata.

Tra il 1976 e il 1983, in Argentina, furono circa tremila le persone che furono torturate e poi gettate dagli elicotteri, di notte, a causa delle loro idee politiche. Uno spregevole fenomeno emerso grazie alla confessione di uno dei criminali che partecipavano a questa pratica.

Mentre sui social è scoppiata la bufera, su Amazon – anche a causa del successo ottenuto da quelle magliette, soprattutto negli Stati Uniti – gli annunci di questo tipo si sono moltiplicati. La prima t-shirt di questa discutibile linea aveva, sopra l’immagine dell’uomo lanciato nel vuoto dall’elicottero, la scritta “Free Helicopter Rides” (“Voli liberi in elicottero”). E al momento è l’unica di cui il sito gestito da Jeff Bezos – che non ha risposto ufficialmente alle segnalazioni e alle proteste degli utenti – ha bloccato la vendita, rimuovendo gli annunci.

Quella con la scritta “Wanna take a ride?” è ancora disponibile online, come anche altre varianti: una riporta il volto dell’ex dittatore cileno Augusto Pinochet e la solita scritta “helicopter”, un’altra l’immagine del dittatore e la scritta “Pinochet, il mio copilota”, un’altra ancora il solito velivolo con il logo “Azione anticomunista”. Alcuni di questi annunci hanno anche una didascalia che individua perfettamente il target di riferimento: “Il regalo perfetto per qualsiasi patriota, sostenitore di Trump, conservatore, repubblicano che potresti conoscere”. Non a caso, infatti, il maggior numero di ordini è arrivato proprio dagli Usa.

