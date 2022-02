Il fondatore di Amazon Jeff Bezos ha guadagnato 20 miliardi di dollari in un giorno senza fare niente

Amazon: Jeff Bezos ha guadagnato 20 miliardi di dollari in un giorno

Il fondatore di Amazon Jeff Bezos ha guadagnato 20 miliardi di dollari in un solo giorno senza fare assolutamente nulla: lo svela il Corriere della Sera, secondo cui il patrimonio dell’imprenditore è ulteriormente aumentato grazie al balzo del valore delle azioni della sua società.

Tra giovedì e venerdì scorso, infatti, il valore delle azioni di Amazon, dopo la chiusura dei conti del terzo trimestre, ha registrato un +14% permettendo a Bezos di aggiungere 20 milioni di dollari al suo patrimonio personale, che ora è di 177 milioni di dollari.

Bezos, che non è più amministratore delegato di Amazon, detiene ancora il 9,9% delle azioni della società: quanto basta, come visto, per continuare a incrementare il suo patrimonio personale.

A determinare il rialzo delle azioni è sicuramente il perdurare della pandemia, che continua a incrementare lo shopping online soprattutto negli Usa.

E proprio negli States, Amazon ha deciso di aumentare del 14% il servizio Prime, con gli abbonamenti che passano a 14,99 dollari al mese, oppure 139 dollari l’anno.

Aumento per il momento previsto solamente per gli Usa, ma che presto potrebbe essere deciso anche per gli altri Paesi.

Il vicepresidente di Amazon Prime, Jamil Ghani, ha giustificato l’aumento del servizio con “la continua espansione dei vantaggi per i membri Prime, nonché l’aumento dei salari e dei costi di trasporto”.