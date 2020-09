È morto Alien Haung: in tre giorni è la terza star asiatica deceduta a 36 anni

Morto Alien Huang, il cantante aveva 36 anni: si ipotizza suicidio

In tre giorni sono morte tre celebrità in Asia. Dopo la scomparsa dell’attrice giapponese Ashina Sei e dell’attrice coreana Oh In-hye, arriva la triste notizia che riguarda anche il cantante Alien Huang. Attore e conduttore televisivo taiwanese, era conosciuto anche come Huang Hong-Sheng o Xiao Gui e, come le colleghe, si è spento all’età di 36 anni. Tutte e tre le celebrità sono morte in circostanze misteriose. Il cantante è stato trovato senza vita nella sua casa nel distretto di Beitou di Taipei, non è stata ancora accertata la causa della morte ma si ipotizza il suicidio.

Anche i media locali riportano informazioni che devono essere ancora confermate: c’è chi dichiara che Huang sia stato trovato mezzo nudo in casa e sul pavimento erano presenti delle macchie di sangue, chi spiega che il corpo del cantante è stato trovato disteso nel corridoio fuori dal bagno. Pare che la vasca fosse stata riempita d’acqua, ma in casa non sono state trovate droghe o alcol né segni d’effrazione. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il rientro del cantante a casa, alle ore 19:15 di martedì, e da quel momento non è più uscito. A trovare il corpo del cantante è stato il padre, il mercoledì mattina.

Chi era Alien Huang? Ex membro della band giapponese HC3 e anche della band taiwanese Cosmo, il cantante aveva anche recitato in film come “Din Tao: Leader of the Parade” e “Agire per amore”. Nel 2008 ha anche fondato la Alien Evolution Studio, marchio d’abbigliamento ancora esistente.

Chi erano On In-hye e Ashina Sei, le due attrici scomparse prima di Huang

In tre giorni sono morte tre celebrità asiatiche. Lo scorso lunedì è morta Oh In-hye, attrice e modella coreana che era stata trovata in casa priva di sensi ed era stata trasportata d’urgenza all’Inha University Hospital di Incheon, in Corea del Sud. Come Huang, anche lei aveva 36 anni. A trovare l’amica priva di sensi è stata una sua amica, che ha allertato la polizia. L’attrice è morta in ospedale per un arresto cardiaco: sono in corso delle indagini, ma la polizia ha confermato che la donna soffrisse di depressione. Ashina Sei è morta lunedì mattina nel suo appartamento a Tokyo, sempre 36 anni e, secondo le prime indagini, la donna si sarebbe tolta la vita. Aveva recitato nel film Seta, diretto da François Girard e tratto dall’omonimo romanzo di Alessandro Baricco.

