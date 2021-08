Un giornalista afghano legge in diretta tv un comunicato dei Talebani che chiedono di “non avere paura e di collaborare”. Dietro di lui c’è un gruppo di otto militanti, tutti armati di kalashnikov. È il video diventato virale condiviso dalla giornalista della Bbc Yalda Hakim. Il titolo del post è “Afghanistan Tv- Surreale” e nel testo la giornalista descrive le immagini sottolineando che i militanti minacciano di fatto l’anchorman, il quale parla della caduta del governo Ghani – spiega Hakim – e riferisce ciò che l’Emirato Islamico sostiene, ovvero che gli afghani non devono aver paura. In sostanza i Talebani chiedono di non avere paura mentre puntano un’arma contro il giornalista. Secondo i media locali, quel pomeriggio un gruppo di miliziani ha fatto irruzione nell’emittente tv Peace Studio e ha chiesto di parlare con il conduttore.

Afghanistan TV – surreal

This is what a political debate now looks like on Afghan TV, Taliban foot soldiers watching over the host. The presenter talks about the collapse of the Ghani govt & says the Islamic Emirate says the Afghan people should not to be afraid #Afghanistan pic.twitter.com/oEverVgLOE

— Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) August 29, 2021