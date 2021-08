Sayed Sadaat era ministro delle Comunicazioni nel governo afghano di Ashraf Ghani prima di trasferirsi in Germania lo scorso dicembre con la speranza di un futuro migliore. Oggi fa il rider di JustEat a Lipsia. Ha rinunciato all’incarico ministeriale nel 2018 in disaccordo “con i membri della cerchia del presidente”, ha raccontato lui stesso a Reuters. E ha lasciato il Paese emigrando in Europa. La lingua e la mancanza di conoscenze in Germania lo hanno poi costretto a ripiegare su un impiego più umile rispetto a quello che aveva in patria. E così è finito a fare le consegne di cibo in sella a una bicicletta.

“I primi giorni sono stati difficili“, rivela l’ex ministro dell’Afghanistan. “Volevo avere un futuro economicamente migliore e una mansione importante nel settore delle telecomunicazioni e dell’informatica”, dice Sayed Sadaat. “La lingua è l’aspetto più importante” per lavorare in Germania, rivela Sadaat, che così ha deciso di frequentare una scuola di lingua tedesca e, nel mentre, lavorare per Leferando (la compagnia tedesca di JustEat). “Non ho nulla per cui sentirmi in colpa“, aggiunge l’ex politico afghano.

In un primo momento è stato criticato per la sua scelta. “Mi davano del pazzo”, racconta oggi a Reuters. “Ma non ho decisamente nulla da rimproverarmi. Anzi, spero che anche altri politici afghani seguano il mio esempio e, invece di scappare, si trovino un lavoro all’estero”.