Esplosione in una moschea di Kabul: almeno 50 morti

Hanno perso la vita almeno cinquanta persone a seguito di un’esplosione avvenuta oggi, venerdì 29 aprile, in una moschea di Kabul, in Afghanistan, durante le preghiere dell’ultimo venerdì di Ramadan. Come riporta Reuters citando Besmullah Habib, portavoce del ministero dell’Interno, l’esplosione è avvenuta nella moschea di Khalifa Sahib nel quartiere di Darul Aman, situato nella parte occidentale della capitale.

Al momento non è noto cosa abbia causato l’esplosione e non sono giunte rivendicazioni. Alcuni residenti hanno riferito che l’esplosione è stata così forte da far tremare l’intero quartiere. Nelle ultime due settimane la comunità sciita di etnia hazara ha subito una serie di attacchi mortali in diverse città afghane. La maggior parte di questi è stata rivendicata dal sedicente ramo dello Stato islamico Isis Khorasan, attivo in Asia meridionale e in Asia centrale.