Afghanistan, pioggia di missili a Kabul: 8 morti, l’Isis rivendica

L’Isis ha rivendicato l’attacco avvenuto stamattina a Kabul, in Afghanistan, in cui hanno perso la vita almeno 8 persone. Una pioggia di 14 missili ha colpito diverse zone della capitale del Paese, tra cui anche la Green Zone, dove si trovano le ambasciate. In giornata i talebani avevano negato di essere coinvolti.

La Nato, per voce dell’ambasciatore Stefano Pontecorvo, Alto Rappresentante Civile in Afghanistan, ha condannato l’attentato: “L’appello alla pace degli afghani è stato tragicamente accolto con rinnovata violenza. Questa mattina abbiamo assistito a nuovi attacchi codardi in tutta Kabul. Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime. La Nato sta con gli afghani nella loro lotta contro il terrorismo e per la pace”.

