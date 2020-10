Afghanistan, almeno 12 morti e 100 feriti per autobomba nell’ovest del Paese

Afghanistan, 12 morti e 100 feriti per autobomba nell’ovest

In Afghanistan è di almeno 12 morti e un centinaio di feriti il bilancio di un’autobomba esplosa davanti al quartier generale della polizia nella provincia di Ghor, nell’ovest del Paese. Lo ha reso noto il ministero dell’Interno. L’attentato è avvenuto nel capoluogo Feroz Koh, in una regione che in passato è stata tra le meno colpite dalle violenze settarie che insanguinano l’Afghanistan. Tra le vittime ci sono molti uomini delle forze di sicurezza. La presidenza afghana ha accusato i talebani dell’attentato avvertendo che “la prosecuzione delle violenze pone una seria minaccia agli sforzi di pace del governo e dei suoi partner internazionali”, avviati a settembre in Qatar. Nelle scorse settimane migliaia di famiglie hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella provincia meridionale di Helmand a causa dei combattimenti tra i talebani e l’esercito. Le forze di Kabul hanno lanciato una controffensiva per riprendere il controllo dell’area attorno al capoluogo, Lashkar Gah.

