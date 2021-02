Dall’8 marzo chi vuole portare in auto all’aeroporto di Gatwick, a Londra, i propri cari deve pagare almeno 6 euro per 10 minuti. Lo racconta il Corriere della Sera che spiega come nei due dei più grandi aeroporti europei (anche a Heathrow è coinvolto) e principali scali di Londra si farà cassa sul tempo che le persone utilizzano per congedarsi: quasi 6 euro per un saluto di 10 minuti, oltre 17 euro per venti minuti, addirittura 29 euro per poter scambiare qualche chiacchierata per massimo mezz’ora.

Per congedarsi con un parente o baciare la dolce metà prima che s’imbarchi su un aereo toccherà pagare. Quasi 6 euro per un saluto di 10 minuti, oltre 17 euro per venti minuti, addirittura 29 euro per poter scambiare qualche chiacchierata per massimo mezz’ora — non un secondo di più — poco prima dei banconi del check-in e dei varchi di sicurezza. In due dei più grandi aeroporti europei e principali scali di Londra spunta la «tassa sugli abbracci»: chi decide di accompagnare una persona in macchina fino al terminal sarà costretto al pedaggio.

La tassa verrà introdotto anche a Heathrow nell’ultimo trimestre dell’anno, dove si parla in una nota ufficiale di una “tassa di accesso al piazzale” per i veicoli “nel tardo 2021”. Il costo è di 5 sterline, ma non è chiaro se — come a Gatwick — ci saranno diverse fasce di tariffazione legate al tempo di permanenza.

Non è un segreto che tutti gli aeroporti del mondo abbiano subito perdite notevoli a causa delle restrizioni alla circolazione imposte dalla pandemia di Covid. E così, se ufficialmente si tratta di una spesa che servirà a ridurre il traffico in zona e l’inquinamento ambientale, basta poco per scoprire che si tratta pure di una mossa per fare un po’ di cassa e far riprendere i ricavi.

A Heathrow il Covid ha mandato a picco i conti del 2020, chiusi con una perdita di 2 miliardi di sterline, pari a circa 2,3 miliardi di euro, che si confrontano con un utile ante-imposte record di 546 milioni di sterline messo a segno nel 2019. Il risultato riflette il crollo del 73% del numero dei passeggeri transitati per l’aeroporto, 22 milioni contro gli 81 del 2019, ai livelli più bassi dagli anni Settanta.

Leggi anche: 1. Tutti esaltano il silenzio di Draghi, ma se il Governo non parla si rischia solo più confusione (di Giulio Cavalli); // 2. Salvini: “Lockdown a Pasqua irrispettoso”. Zingaretti gli risponde: “Continua a sbagliare”; // 3. Covid, 6 regioni rischiano la zona arancione. Stretta rafforzata per Bologna; // 4. Draghi al vertice Ue chiede di accelerare sui vaccini e invoca la linea dura per le aziende inadempienti; // 5. Vaccino, Merkel: “Tutti d’accordo su passaporto sanitario digitale in Ue. Pronti per l’estate”

Potrebbero interessarti Facebook cancella i profili dei militari responsabili del colpo di Stato in Myanmar Attacco aereo Usa contro miliziani pro-Iran in Siria: la prima azione militare dell’era Biden Scrive alla sua ex: “Sto attaccando il Campidoglio, se credi a Biden sei una stupida”. Lei lo denuncia all’Fbi