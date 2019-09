Abusi su minori online, 45 milioni di foto e video nel 2018 negli Usa

È allarme per il livello di diffusione online di foto e video di abusi a sfondo sessuale su minori. Le aziende del settore tecnologico stanno segnalando un boom di immagini in rete di bambini vittime.

E nel 2018 è stato raggiunto il numero record di oltre 45 milioni di foto e video, più del doppio rispetto all’anno precedente. Lo riporta oggi il New York Times.

Il quotidiano americano parla di immagini che riguardano anche bambini di soli 3 o 4 anni, abusati sessualmente e in alcuni casi torturati. Un documento pubblicato recentemente in collaborazione con il gruppo National Center for Missing and Exploit Children ha descritto un sistema arrivato ad un “punto di rottura” con le segnalazioni di immagini che “superano le capacità di azione delle forze dell’ordine”.

