18enne morta a Mykonos, il video del tragico incidente

Carlotta Martellini è la 18enne originaria di Perugia morta nell’isola di Mykonos, in Grecia, nel tragico incidente avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 luglio scorso. Secondo quanto si apprende, si sarebbe trattato di uno scontro avvenuto con uno dei due mezzi presi a noleggio dalla comitiva di cui faceva parte la ragazza, partita dal capoluogo umbro per passare qualche giorno al mare. Durante la notte una delle due vetture prese a noleggio dal gruppo è rimasta coinvolta nel drammatico incidente stradale. L’auto, per cause da accertare, sarebbe finita in un dirupo a pochi metri dalla casa che le amiche avevano preso in affitto. Ferita anche una seconda ragazza che risulta in gravi condizioni.

Il video pubblicato dal portale locale “Umbria on“, mostra i momenti di divertimento sull’isola greca subito precedenti al drammatico incidente, il luogo dello schianto e le immagini della vettura incastonata tra gli scogli dopo lo scontro. Martellini aveva da poco festeggiato il suo diciottesimo compleanno e si era unita per le vacanze ad alcune amiche che avevano appena conseguito la maturità in un liceo classico di Perugia. Le ragazze hanno riportato lievi ferite e sono state dimesse dall’ospedale, tutte tranne una, che presenta un trauma cranico, ma che comunque non sarebbe in pericolo di vita.

