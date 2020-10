Continua la fase di ristrutturazione e riorganizzazione intrapresa da Tupperware Brands, iniziata lo scorso Aprile con l’entrata nel nuovo CEO, Miguel Fernandez. Dal 1 Ottobre 2020, a guidare il mercato italiano di Tupperware è Cristiano Napoli. Dopo la sua più recente esperienza in Automotive Service Group, in cui ha rivestito la carica di CEO, Cristiano Napoli subentra a Serena Cova nel ruolo di Amministratore Delegato di Tupperware Italia.

Forte delle sue diversificate esperienze professionali in molteplici settori, nonché della sua vasta conoscenza normativa in tema di trasformazione ed evoluzione aziendale, Cristiano Napoli si pone come primario obiettivo quello di guidare con fiducia ed entusiasmo il mercato locale di Tupperware Italia, definendone le strategie a lungo e a breve periodo che possano portare ad una crescita del fatturato. Nella sua carriera, infatti, ha già gestito con successo la trasformazione di diverse aziende commerciali, aggiungendo al proprio bagaglio anche competenze di marketing, in particolare nell’ambito B2B, B2C, lavorando su diversi canali e reti di vendita tradizionali e non.

Precedentemente al ruolo di CEO nel settore automotive, Cristiano Napoli ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato di Herbalife Italia. Inoltre, è stato anche Membro del Consiglio di Amministrazione di AVEDISCO (Associazione Italiana Vendita Diretta). A queste esperienze va ad aggiungersi anche quella come Direttore Vendite e Marketing Europa e Medio Oriente in Marriott Vacation Club International, durante la quale si è occupato dello sviluppo del business del timeshare nei principali mercati europei.

“Conosco Tupperware per l’ottima qualità dei suoi prodotti e per la sua capacità di offrire a migliaia di persone sul territorio nazionale l’opportunità di un lavoro flessibile e, allo stesso tempo, remunerativo” afferma Cristiano Napoli. “Fiducia, responsabilità, passione, performance e onestà sono i cinque principi che adotto quotidianamente nella mia vita personale e professionale, gli stessi che applicherò nel guidare Tupperware Italia”, continua il nuovo Amministratore Delegato. Cristiano Napoli risponderà a Marco Brandolini, Vice President, Commercial, EMEA di Tupperware Brands e con il quale ha già collaborato in passato durante l’esperienza professionale che li ha accomunati in Herbalife Nutrition.

