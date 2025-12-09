Trenitalia France: 4,7 milioni di passeggeri trasportati in 4 anni

Quattro anni dopo il suo arrivo in Francia, Trenitalia France presenta un bilancio più che positivo: oltre 4,7 milioni di viaggiatori trasportati e un livello di soddisfazione dei clienti ai massimi storici. Il 2025 ha segnato anche un’evoluzione significativa dei collegamenti di Trenitalia France e, dal 14 dicembre, l’offerta potrà contare di 28 corse al giorno.

Una crescita costante dal 2021 e un’elevata soddisfazione dei clienti

Dal dicembre 2021, Trenitalia prosegue il suo sviluppo sul mercato francese dell’Alta Velocità. In quattro anni, 4,7 milioni di viaggiatori hanno utilizzato i treni Frecciarossa, di cui 1,8 milioni nel solo 2025. Il servizio ha conosciuto una rapida crescita: da 10 treni al giorno nel gennaio 2025 a 28 treni dal 14 dicembre 2025, permettendo alla compagnia di moltiplicare le possibilità di viaggio per i suoi clienti.

«Dal 1º novembre, Trenitalia France è diventata una controllata di FS International, che coordina tutte le società europee dedicate alla mobilità e al trasporto dei viaggiatori. Questo ci offre quindi un quadro coerente per sostenere la nostra crescita e accelerare lo sviluppo dei nostri servizi internazionali e transfrontalieri», sottolinea Marco Caposciutti, Presidente e Direttore Generale di Trenitalia France. Le indagini di soddisfazione condotte nel 2025 confermano l’apprezzamento dei passeggeri: il 97% dei viaggiatori si dichiara soddisfatto del proprio viaggio, il 96% raccomanderebbe Trenitalia ai propri cari e il 93% prevede di utilizzare nuovamente il servizio*. Questi dati dimostrano come il servizio Trenitalia sia ormai un elemento fondamentale negli spostamenti quotidiani, per motivi sia personali sia di lavoro.

Linee in evoluzione e una rete che continua a strutturarsi

Il 2025 è stato segnato da sviluppi importanti sui tre collegamenti operati da Trenitalia France in Francia.

Parigi-Lione: Il collegamento rimane uno dei pilastri dell’attività francese di Trenitalia. La frequentazione resta elevata, sostenuta da una clientela regolare tra le due metropoli. Questa linea ha beneficiato anche di un potenziamento del servizio: più collegamenti complessivi, un aumento del tasso di riempimento in alcune fasce orarie e una crescita significativa durante il periodo estivo con l’introduzione di treni in doppia composizione in alcune date.

L’asse Parigi-Lione concentra inoltre le maggiori prospettive di crescita, grazie al rafforzamento dell’offerta previsto per dicembre 2025, che ne aumenterà sensibilmente la capacità.

Parigi-Milano: Anche per questo collegamento, riaperto nell’aprile 2025, la tendenza è positiva. Il volume di clientela precedente alla frana è stato recuperato, e si registra persino un leggero progresso rispetto al 2022, nonostante la ripresa graduale dopo un’interruzione di oltre un anno e mezzo. Il numero di viaggiatori è favorito dall’estesa copertura (Lione, Chambéry, Saint-Jean-de-Maurienne, Modane, Oulx e Torino), che contribuisce a rafforzare la dimensione transalpina del servizio.

Parigi-Marsiglia: Entrata in servizio nel giugno 2025, la linea si è stabilita progressivamente, attirando sia viaggiatori per turismo che professionisti. I segmenti Parigi–Avignone e Parigi–Aix-en-Provence rappresentano rispettivamente il 15% e il 24% degli spostamenti osservati, mostrando l’interesse per i viaggi parziali su questo asse. La linea completa la rete nazionale di Trenitalia e rafforza la sua presenza nel sud-est della Francia.

Anche l’estate 2025 si è distinta per un’elevata frequentazione, con quasi 600.000 viaggiatori trasportati nei mesi di giugno, luglio e agosto. Questa tendenza conferma l’attrattiva della compagnia italiana per i viaggi a lunga percorrenza e l’uso crescente del Frecciarossa come alternativa agli altri mezzi di trasporto.

2026: un’offerta rafforzata e una presenza che si consolida

Il 2026 si aprirà con un significativo potenziamento dell’offerta Trenitalia. Dal 14 dicembre, la linea Parigi-Lione conterà quattordici collegamenti al giorno andata e ritorno, segnando una tappa importante nella strutturazione della rete Trenitalia in Francia. Questo aumento di frequenza si inserisce nella continuità dello sviluppo intrapreso negli ultimi anni e mira a rispondere alla crescente domanda sull’asse più frequentato del mercato. Consentirà inoltre migliori coincidenze verso altre destinazioni, in particolare da Marsiglia, dove un primo treno permetterà un collegamento ottimizzato verso Milano via Lione Part-Dieu.