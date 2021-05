Stellantis, otto giorni di stop a Melfi: 7mila lavoratori in cassa integrazione

Lo stabilimento Stellantis di Melfi, in provincia di Potenza, da oggi e fino al prossimo 10 maggio sarà fermo: è stata infatti attivata per otto giorni la cassa integrazione per circa 7 mila lavoratori. L’azienda, nel corso dell’ultima assemblea telematica con i sindacati, ha comunicato la sospensione dell’attività lavorativa.

“Stellantis ha annunciato una nuova chiusura totale di tutto lo stabilimento dal 3 al 10 maggio compreso”, ha dichiarato il segretario regionale della Uilm lucana, Marco Lomio. “Tale ulteriore periodo di sospensione delle attività è legata alle conseguenze di mercato derivate dall’emergenza Covid-19 e dalla mancanza di componenti essenziali alla produzione – semiconduttori”.

La carenza di semiconduttori, dei microchip prodotti per lo più in Cina e realizzati con il silicio, sta costringendo le case automobilistiche e le aziende di telefonia di tutto il mondo a rallentare le produzioni. La loro richiesta è aumentata proprio in coincidenza con la pandemia di Covid-19, a seguito della forte domanda di apparecchiature informatiche domestiche di consumo, e per via delle tensioni commerciali tra Usa e Cina.

Tutte le operazioni nello stabilimento di Melfi verranno fermate, compresa la produzione dei modelli Fiat 500X, Jeep Renegade e Jeep Compass. “Questi continui stop legati ai problemi di fornitura – ha aggiunto Lomio – ad oggi non vedono una soluzione e impattano in modo forte sul salario dei lavoratori”. L’ennesimo ricorso alla Cig per gli operai di Melfi rischia di mettere a rischio la tenuta occupazionale dello stabilimento lucano, già provata dal mancato avvio del terzo turno promesso che ha costretto alla Cig, da inizio anno, 1.500 lavoratori.

