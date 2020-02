Stefano Meloni è il nuovo Presidente del CdA di Unieuro

Stefano Meloni, nuovo Presidente del CdA di Unieuro

Il Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. (MTA: UNIR), il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, si è riunito in data odierna, nominando all’unanimità Stefano Meloni quale nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Meloni – cooptato lo scorso 20 febbraio insieme ai neo consiglieri Michele Bugliesi e Paola Galbiati – era già stato membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. dal 2016 al 2019.

Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Bocconi di Milano, dove è stato altresì docente di Finanza Straordinaria, Meloni ha avviato la sua carriera nel 1970 in Citibank N.A., ricoprendo ruoli di crescente responsabilità sia in Italia sia all’estero fino a diventare Direttore Generale nell’area del Capital Markets e successivamente Direttore Generale delle attività di Citibank per l’Italia.

Dopo aver creato e diretto la banca d’affari e servizi finanziari Eptaconsors, è stato Direttore Generale del Banco di Sardegna e di Montedison fino a rivestire, fra le altre, anche la carica di Presidente e Direttore Generale del Gruppo Eridania Béghin-Say.

Nel 2001 ha fondato Hedge Invest SGR, di cui è stato Presidente fino al 2010, mentre dal 2002 al 2004 è stato nel Gruppo Ferrero in qualità di Vicepresidente Esecutivo di Ferrero International Lussemburgo e Vicepresidente Esecutivo di P. Ferrero & C. Alba.

Nel 2004 ha fondato Valore Reale SGR, di cui è stato Presidente sino al 2013. È stato anche fino al 2007 Senior Advisor per l’Italia di CVC Capital Partners, fino al 2014 Presidente di GGP (ex-Castelgarden) e fino al 2017 di Sardex. Attualmente è Senior Advisor di Early Bird, fondo di venture capital lussemburghese per investimenti in Europa Centrale e in Turchia.

Nel corso della sua carriera è stato membro del Consiglio di Amministrazione di importanti e prestigiose società italiane e internazionali, molte delle quali quotate, tra cui Edison, La Fondiaria Assicurazioni, Milano Assicurazioni, Burgo, Banca Mercantile, Bonifiche Ferraresi, Polynt, Barclays Private Equity, oltre che di Banque de France e del CMF (Conseil des Marchés Financiers). Infine, è stato consigliere di ABI e membro di commissioni tecniche in seno alla stessa.

Oltre a sedere nel Consiglio di Amministrazione di Unieuro, Meloni presiede inoltre attualmente i Consigli di Melpart S.r.l., SAMSO S.p.A., Populonia Italica S.r.l. e Populonia Green Park Sabrl.