Spread oggi in tempo reale: 2 ottobre 2019

Qual è il valore dello spread oggi? In questo articolo potete trovare in tempo reale tutti i dati sul differenziale tra Btp italiani e Bund tedeschi. Monitorare costantemente il dato è molto importante: dai valori di questo indicatore economico dipendono infatti molte scelte di politica economica del nostro paese.

Spread in tempo reale: la diretta LIVE

Di seguito il dato di oggi, mercoledì 2 ottobre 2019.

Ecco l’andamento in tempo reale dello spread:

Ore 10,00 – 140,3

Ore 9,30 – 141,6

Ore 9,00 – 141,1

Ore 8,30 – Apertura in lieve rialzo

Lo spread apre in lieve rialzo rispetto alla giornata di ieri, martedì 1 ottobre. Il differenziale tra Btp italiani e Bund tedeschi, infatti, ha aperto a 140,7 punti base, in linea con la chiusura di ieri, fissata a 141,1, ma in leggero rialzo rispetto all’apertura a quota 138,5. Il tasso di rendimento per il decennale italiano è dello 0,86 per cento.

Cosa è lo Spread: significato

Ma così è il differenziale Btp/Bund? Lo spread è un valore che indica la differenza di rendimento tra titoli di Stato italiani e tedeschi e nello specifico, la forbice tra il rendimento offerto dal Btp (buono del tesoro poliennale emesso dallo Stato italiano) a 10 anni e quello offerto dal suo corrispettivo tedesco, il Bund.

Oggi lo spread viene preso come riferimento per misurare la stabilità economica di un paese in relazione con gli altri paesi. È anche un indice della fiducia dei mercati nei confronti del Paese.

Potrebbero interessarti “Concorso scuola primaria e infanzia per 17mila insegnanti entro il 2019”: l’annuncio del Def Via libera a tre concorsi per oltre 53mila insegnanti Reddito di cittadinanza, il Def ci dice quanto costa

Spread è dunque anche un termine generico che indica semplicemente la differenza esistente fra due valori e assume significato diverso a seconda del contesto. È dal 2011 che il termine è sotto i riflettori e al centro dell’attenzione pubblica, assumendo nello specifico il significato di differenziale tra i Btp italiani e i Bund tedeschi. All’inizio di quell’anno, il 4 gennaio, era a 173 punti. Dopo un’estate burrascosa e l’avvicendamento a Palazzo Chigi tra Silvio Berlusconi e Mario Monti, a novembre arrivò a quota 528.

Il differenziale Btp/Bund è un indicatore fondamentale per comprendere lo stato di salute dell’economia italiana. Se il differenziale tra Btp e Bund tedeschi è troppo alto, infatti, salgono molto anche gli interessi sul debito pubblico che l’Italia deve pagare ai suoi creditori.

Cosa è il differenziale Btp-Bund