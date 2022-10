Spread oggi Italia 6 ottobre 2022 in tempo reale

Qual è il valore dello spread oggi? Il differenziale tra Btp italiani e Bund tedeschi è un parametro importante che ci aiuta a capire la percezione dei mercati sull’Italia. Da questo indicatore economico dipendono infatti molte scelte di politica economica del nostro Paese. Uno dato, quello dello spread in Italia, che da qualche giorno si è rialzato, complice l’incertezza sul caro bollette e sulla formazione del nuovo governo. Ecco allora tutti i dati sullo spread.

Spread in tempo reale: la diretta LIVE

Di seguito il dato di oggi, giovedì 6 ottobre 2022:

In aggiornamento

Cosa è lo Spread: significato

Ma così è il differenziale Btp/Bund? Lo spread è un valore che indica la differenza di rendimento tra titoli di Stato italiani e tedeschi e nello specifico, la forbice tra il rendimento offerto dal Btp (buono del tesoro poliennale emesso dallo Stato italiano) a 10 anni e quello offerto dal suo corrispettivo tedesco, il Bund. Oggi lo spread viene preso come riferimento per misurare la stabilità economica di un paese in relazione con gli altri paesi. È anche un indice della fiducia dei mercati nei confronti del Paese.

Spread è dunque anche un termine generico che indica semplicemente la differenza esistente fra due valori e assume significato diverso a seconda del contesto. È dal 2011 che il termine è sotto i riflettori e al centro dell’attenzione pubblica, assumendo nello specifico il significato di differenziale tra i Btp italiani e i Bund tedeschi. All’inizio di quell’anno, il 4 gennaio, era a 173 punti. Dopo un’estate burrascosa e l’avvicendamento a Palazzo Chigi tra Silvio Berlusconi e Mario Monti, a novembre arrivò a quota 528. Il differenziale Btp/Bund è un indicatore fondamentale per comprendere lo stato di salute dell’economia italiana. Se il differenziale tra Btp e Bund tedeschi è troppo alto, infatti, salgono molto anche gli interessi sul debito pubblico che l’Italia deve pagare ai suoi creditori.