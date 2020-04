Sky sconto Coronavirus, come richiederlo sul Fai da te

SKY SCONTO FAI DA TE – A causa dell’emergenza Coronavirus che ha portato alla sospensione dei campionati di calcio e di tutto lo sport, Sky ha deciso di offrire ai propri abbonati uno sconto di 15,20 euro al mese per i possessori dei pacchetti Sport e Calcio. Ma come fare per ottenerlo? Basta collegarsi a Fai da te, la sezione personale disponibile dal sito di Sky o su apposita app per smartphone e tablet.

Nell’area Fai a te compare infatti il seguente annuncio: “In questo momento di difficoltà, vogliamo esserti ancora più vicino”, scrive Sky. “Per questo, tu che hai Sky Sport e Sky Calcio puoi richiedere uno sconto di 15,20 € al mese fino al 31/05/2020. Lo sconto è valido dall’adesione fino al 31/05/2020, ovvero pro-rata mensile”. Si tratta quindi di uno sconto di 7,60 euro al mese per ciascun pacchetto. Chi possiede un solo pacchetto tra Sky Sport o Sky Calcio può mantenere attiva la visione e richiedere uno sconto di 7,60 euro.

Sky sconto, come richiederlo sul Fai da te

Ottenere lo sconto non è automatico: bisogna infatti richiederlo attraverso la seguente procedura. Collegarsi alla propria area personale del sito Sky, il cosiddetto Fai da te (qui il link). Dopodiché bisogna entrare nell’area “Promozioni” e cercare l’offerta “sconto Coronavirus”. All’interno di questa pagina che riassume le caratteristiche dell’omaggio, è possibile cliccare sul tasto “richiedi lo sconto” e, nella nuova pagina, dare la conferma della richiesta dello sconto. Una volta dato l’ok, comparirà la pagina con scritto “L’operazione è andata a buon fine”.

Da segnalare come soprattutto nella giornata di ieri, 7 aprile 2020, molti utenti hanno segnalato difficoltà ad accedere al proprio Fai Da te. Probabilmente si è trattato di un sovraccarico dei server a causa delle tante domande pervenute, ma che già oggi sembra essere stato risolto.

