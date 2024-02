Rottamazione Quater: come pagarla online con Easypol

Il mese di febbraio rappresenta per i contribuenti il momento per pagare la terza rata della Rottamazione Quater, la cui scadenza è stata stabilita per il 28 di questo mese, con possibilità di saldare entro i cinque giorni successivi, vale a dire entro lunedì 4 marzo 2024.

Questa misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, permette ai cittadini di poter estinguere i propri debiti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, senza dover versare ulteriore denaro derivante da interessi, sanzioni e aggio.

In questo modo, si ottiene un doppio beneficio, perché se da una parte il contribuente si potrà regolarizzare con il fisco risparmiando soldi, dall’altra la Pubblica Amministrazione riuscirà a ridurre le somme da riscuotere e i tempi di riscossione.

Malgrado questa agevolazione sia stata accolta favorevolmente da milioni di cittadini, esistono ancora criticità per quanto riguarda l’iter burocratico di pagamento che spesso costringe a dover affrontare lunghe attese e file presso gli sportelli preposti, generando stress e perdite di tempo rilevanti.

In quest’ottica, ad offrire un valido strumento per semplificare enormemente questo processo ci ha pensato Easypol, l’app punto di riferimento del settore del digital payments, che tra i tanti servizi offerti ai propri utenti, consente anche di poter saldare le rate della Rottamazione Quater istantaneamente.

Vediamo come funziona.

Easypol e il pagamento della Rottamazione Quater

Come appena accennato, Easypol è un’azienda leader del settore dei pagamenti digitali che, attraverso la sua app aiuta gli utenti nei pagamenti di tutti giorni, come tasse, tributi, utenze, bollo auto, bollettini postali, tasse universitarie e, in generale, qualunque versamento alla Pubblica Amministrazione.

Tra questi, troviamo per l’appunto l’opportunità di saldare le rate della Rottamazione Quater, evitando le tipiche difficoltà collegate agli sportelli e alle loro file interminabili.

Per poter pagare la Rottamazione Quater con Easypol è infatti velocissimo e semplicissimo e il processo può essere condotto direttamente da smartphone e tablet in pochi secondi.

Il primo passo da porre in essere è quello di collegarsi al sito della Agenzia delle Entrate e accedere nell’area riservata utilizzando il proprio SPID personale. Una volta effettuato il login, bisogna navigare nella sezione Riscossione e cliccare su “Definizione Agevolata”, presente nell’apposito menù a sinistra.

Cliccando alla voce “Comunicazione delle somme dovute” e successivamente su “Visualizza documenti” si avrà una panoramica di tutti gli avvisi, e bisognerà ricercare quello relativo al pagamento con scadenza 28/02/2024.

A questo punto, basta aprire l’app Easypol e inquadrare il QR Code presente sull’avviso per poter pagare immediatamente la somma dovuta e regolarizzarsi con il fisco.

Come intuibile attraverso questo sistema, il contribuente potrà effettuare il processo di pagamento online in brevissimo tempo, senza dover richiedere permessi dal lavoro e prendere appuntamento presso la sede territoriale dell’Agenzia delle Entrate, potendo impiegare il proprio tempo libero per le proprie esigenze.

Non solo pagamenti alla Pubblica Amministrazione

Oltre a essere specializzata nei pagamenti digitali, Easypol rappresenta un alleato affidabile anche per quel che riguarda la gestione del proprie finanze e della proprio azienda, attraverso strumenti intuitivi, completi e accessibili a tutti, con il servizio di banking e di business. In questo modo, l’utente avrà la possibilità di tenere sempre sotto controllo i propri flussi finanziari e aziendali, potendo categorizzare le spese, impostare budget e monitorare ogni aspetto economico e finanziario personale e societario, grazie a grafici, statistiche e dati facilmente consultabili e aggiornati in tempo reale.

Ma non solo. Per coloro che avessero bisogno di un prestito, Easypol offre anche l’opportunità di ottenere un finanziamento fino a 35 mila euro in pochi secondi, senza necessità di presentare documentazioni reddituali o scartoffie, ma semplicemente collegando il proprio conto corrente all’app, così che il team di analisti possa valutare l’affidabilità finanziaria del richiedente e proporre la soluzione più adatta per ogni singolo caso.