Riccardo Acquaviva è il nuovo Direttore della Comunicazione del Gruppo Cattolica Assicurazioni

Riccardo Acquaviva approda nel Gruppo Cattolica Assicurazioni come direttore della Comunicazione. Giornalista professionista, Acquaviva ha lavorato per Ansa, Adnkronos, Sole 24 Ore, Il Tempo, Liberal e l’Espresso, per poi esordire come comunicatore nel 2001 in H3G.

Acquaviva vanta una lunga esperienza nel settore della comunicazione. Nel 2003 è entrato all’ufficio stampa di Finmeccanica, per poi diventare il Direttore delle Relazioni Esterne di Ansaldo STS, società del gruppo, e infine il Responsabile International Media e Trade Press sempre di Finmeccanica.

Dopo essere stato a capo delle Media Relation di Enel e prima di guidare la Comunicazione di Cattolica, ha avuto la responsabilità dell’ufficio stampa di TIM.

