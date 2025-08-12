Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 15:52
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Economia
Economia

RFI: 733 milioni di euro per manutenzione e rinnovo della rete

Immagine di copertina
di Redazione TPI

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha aggiudicato una gara tramite Accordo Quadro del valore complessivo di oltre 733 milioni di euro per l’esecuzione di un programma di interventi di manutenzione e rinnovo dei sistemi di comando e controllo nell’ambito del segnalamento ferroviario. L’affidamento dell’appalto rientra nel più ampio piano di investimenti di RFI per il potenziamento della rete attraverso azioni finalizzate a garantire una maggiore affidabilità dell’infrastruttura e maggiore regolarità della circolazione.

L’Accordo Quadro ha una durata di tre anni. La gara, suddivisa in 38 lotti, consentirà di massimizzare la copertura degli interventi su tutto il territorio nazionale.

Le attività consisteranno nella realizzazione di interventi per il ripristino di sistemi e impianti a seguito di malfunzionamenti perlopiù dovuti a danneggiamenti, eventi atmosferici o atti di vandalismo. Nell’Accordo rientrano le attività propedeutiche ai piazzali ferroviari, funzionali al piano accelerato ERTMS, nonché all’upgrade tecnologico degli impianti di segnalamento della rete per il distanziamento dei treni, come anche il rinnovo di apparati di comando, cabine e passaggi a livello.

Redazione TPI
.
Ti potrebbe interessare
Economia / Vassena (Intesa Sanpaolo): “Mutui ai privati in crescita, grande attenzione ai giovani e al green”
Economia / Cos’è il PUN e perché influenza la tua bolletta della luce
Economia / Mundys in viaggio verso le emissioni zero
Ti potrebbe interessare
Economia / Vassena (Intesa Sanpaolo): “Mutui ai privati in crescita, grande attenzione ai giovani e al green”
Economia / Cos’è il PUN e perché influenza la tua bolletta della luce
Economia / Mundys in viaggio verso le emissioni zero
Economia / Energia pulita senza confini: il nuovo corso di Enel Foundation
Economia / La giusta transizione
Economia / Intesa Sanpaolo: i risultati del primo trimestre 2025 consolidano il ruolo unico tra le grandi banche europee
Economia / È morta Alessandra Balocco, numero uno dell’azienda di dolci: aveva 61 anni
Economia / Giubileo dei Giovani 2025:Fs oltre 435mila posti e 300 mezzi per la mobilità da e per Roma
Economia / CDP, numeri in crescita nel primo semestre: utile a 1,9 miliardi
Economia / Gruppo FS: nasce la nuova società FS Energy
Ricerca