RFI: 733 milioni di euro per manutenzione e rinnovo della rete

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha aggiudicato una gara tramite Accordo Quadro del valore complessivo di oltre 733 milioni di euro per l’esecuzione di un programma di interventi di manutenzione e rinnovo dei sistemi di comando e controllo nell’ambito del segnalamento ferroviario. L’affidamento dell’appalto rientra nel più ampio piano di investimenti di RFI per il potenziamento della rete attraverso azioni finalizzate a garantire una maggiore affidabilità dell’infrastruttura e maggiore regolarità della circolazione.

L’Accordo Quadro ha una durata di tre anni. La gara, suddivisa in 38 lotti, consentirà di massimizzare la copertura degli interventi su tutto il territorio nazionale.

Le attività consisteranno nella realizzazione di interventi per il ripristino di sistemi e impianti a seguito di malfunzionamenti perlopiù dovuti a danneggiamenti, eventi atmosferici o atti di vandalismo. Nell’Accordo rientrano le attività propedeutiche ai piazzali ferroviari, funzionali al piano accelerato ERTMS, nonché all’upgrade tecnologico degli impianti di segnalamento della rete per il distanziamento dei treni, come anche il rinnovo di apparati di comando, cabine e passaggi a livello.