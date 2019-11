Reddito di cittadinanza news di oggi 1 novembre 2019

Tutte le ultime notizie sul reddito di cittadinanza raccolte in questo articolo di TPI . Abbiamo pubblicato di seguito tutte le news di oggi, venerdì 1 novembre 2019, con aggiornamenti in tempo reale sul sussidio rilasciato dall’Inps:

Dipendenti in nero prendevano il reddito di cittadinanza: denunciati

In un supermercato, ad Augusta (Sr), su dieci dipendenti nove erano in ‘nero’ indossando persino la divisa da lavoro, due dei quali percepivano pure il reddito di cittadinanza. A scoprirlo sono stati i militari della guardia di finanza che hanno segnalato il caso all’Inps per la revoca dei beneficio.

Per il proprietario del supermercato è scattata la denuncia e la procedura di irrogazione della cosiddetta “maxi-sanzione”.

Reddito di cittadinanza, sospeso a 100mila famiglie: chi non riceverà più il sussidio mensile

I dati Istat e il reddito di cittadinanza

“I dati Istat relativi agli indici occupazionali evidenziano ancora una volta il fallimento dei governi Conte anche per quanto riguarda il lavoro. La visione anti-crescita, il carico fiscale imponente e la strategia meramente assistenzialistica perpetrata nell’ultimo anno e mezzo hanno, da un lato, reso difficile assumere per le imprese e, dall’altro, hanno fatto si che in molti approfittassero del reddito di cittadinanza, magari associandolo a qualche lavoro in nero. E poi parlano di lotta all’evasione…..”. Lo afferma la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli.

“Il risultato – aggiunge – è un picco del tasso di disoccupazione che vede l’Italia fanalino di coda dell’Europa, appena dopo Grecia e Spagna. Considerate le misure messe a punto dal governo in una manovra economica che si preannuncia tutta lacrime e tasse, questa situazione non potrà che peggiorare. E’ ora di voltare pagina, il fallimento di questo esecutivo delle sinistre, appiattito sullo statalismo più becero, incapace di dare risposte ai cittadini e che pensa più a litigare che a fare, è sotto gli occhi di tutti!”.

Come aggiornare il reddito di cittadinanza

Le cose da sapere

Reddito di cittadinanza ultime notizie e tutto quello che c’è da sapere. In questo articolo abbiamo spiegato le regole della carta e quali sono gli acquisti consentiti e quelli vietati. In questo articolo, invece, abbiamo spiegato in che modo è possibile visualizzare il saldo della Rdc Card: ricordiamo che i soldi del sussidio devono essere spesi entro entro il mese successivo a quello di erogazione o l’importo subirà una decurtazione del 20 per cento.

Per tutti i dettagli sui requisiti, come anche sulla card, i pagamenti e le modalità per presentare domanda, ecco di seguito una serie di link utili:

