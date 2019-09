Pensioni news: Quota 100 e altre novità, le ultime notizie di oggi

In questo articolo puoi trovare tutte le news e le ultime novità di oggi in tema di pensioni e dei programmi di pensionamento anticipato come Quota 100, Opzione donna, Ape social e via dicendo. Di seguito tutte le notizie in tempo reale e le informazioni utili, aggiornate alla data di oggi, giovedì 12 settembre 2019.

Quota 100 per i lavoratori autonomi

Con una circolare, l’Inps ha chiarito come funziona Quota 100 per i lavoratori autonomi. In particolare, ha spiegato la materia dell’incumulabilità: l’Istituto ha precisato che i redditi percepiti dopo la decorrenza della pensione sono cumulabili se relativi all’attività lavorativa svolta dai lavoratori autonomi prima della decorrenza stessa. Per il pensionamento anticipato con Quota 100 è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente ma non la cessazione dell’attività di lavoro autonomo. L’Inps ricorda inoltre che la pensione è cumulabile con i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5mila euro lordi annui.

Quanto costa Quota 100: 63 miliardi nel periodo 2019-2036

Quanto costa Quota 100? Una risposta a questa domanda è arrivata ieri, mercoledì 11 settembre, da uno studio della Ragioneria generale dello Stato sulla spesa previdenziale. L’introduzione della cosiddetta Quota 100 nel sistema previdenziale (almeno 62 anni di età e 38 di contributi) potrebbe costare circa 63 miliardi di euro in totale tra il 2019 e il 2036. Lo studio sostiene che il complesso delle misure del decreto 4/2019 produce nel periodo 2019-2036, “ulteriori maggiori oneri pari in media a 0,2 punti di Pil l’anno”. Lo scostamento rispetto al livello di spesa precedente sarebbe di 0,5 punti di Pil nel periodo tra il 2019 e il 2021 (circa 8,8 miliardi l’anno).

La Ragioneria sottolinea che l’intervento sul sistema previdenziale nel decreto che introduce la cosiddetta Quota 100 va per la prima volta in controtendenza rispetto alle riforme del sistema introdotte dal 2004.

“Lo scostamento rispetto al livello di spesa pensionistica in rapporto al Pil che sconta la legislazione immediatamente previgente – si legge – è particolarmente accentuato nei primi anni della proiezione. In particolare, nel biennio 2020- 2021, in corrispondenza con il maggior ricorso al pensionamento anticipato da parte dei soggetti che maturano il requisito congiunto per il collocamento a riposo con almeno 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva, la maggiore incidenza della spesa in rapporto al PIL ammonta a 0,5 punti percentuali”.

Negli anni successivi, il profilo dei nuovi oneri pensionistici in rapporto al Pil mostra un andamento decrescente. Lo scostamento rispetto al livello risultante sulla base della legislazione immediatamente previgente si azzera nel 2036. A partire dal 2037 e fino alla fine dell’orizzonte di previsione, l’incidenza della spesa pensionistica in rapporto al Pil nello scenario a legislazione vigente risulta in media più bassa di circa 0,05 punti rispetto al livello previsto sulla base della legislazione immediatamente precedente. La motivazione risiede principalmente nel minor importo medio delle pensioni in pagamento dovuto.

Pensioni ultime notizie, Cgil: stime Rgs su Quota 100 sovrastimate

Secondo i sindacati le stime della Ragioneria dello Stato sono sovrastimate. “Le previsioni della Ragioneria generale dello Stato sulla spesa previdenziale italiana, come al solito secondo noi sovrastimate, non modificano un quadro complessivo che vedrà certamente nei prossimi anni un incremento della spesa, soprattutto per ragioni demografiche”, ha detto in una nota il segretario confederale della Cgil nazionale, Roberto Ghiselli.

“Ciononostante il sistema è ampiamente in equilibrio e lo sarebbe ancor di più se si depurasse la spesa previdenziale da tutto ciò che previdenza non è”. Soprattutto – ha aggiunto il dirigente sindacale – “non si possono prendere a pretesto questi dati per bloccare quota 100, che si sta dimostrando ampiamente sottoutilizzata rispetto alle previsioni, come ampiamente previsto dalla Cgil”. O – dice Ghiselli – “per fare altri interventi restrittivi sulla previdenza che, al contrario, necessita di una vera riforma che superi l’impianto della legge Fornero che il precedente Governo ha lasciato inalterata”.

Pensioni news, Uil: sistema sostenibile

“Il nostro sistema previdenziale è sostenibile nel presente e nel futuro”, ha dichiarato ieri il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, in una nota, commentando il rapporto della Ragioneria generale dello Stato.

“Sarebbe molto utile – ha spiegato – che la Ragioneria Generale dello Stato contribuisse a realizzare un’operazione verità sull’importo della spesa per pensioni e della spesa per l’assistenza. È più che mai opportuno, a tale proposito, restituire rapidamente la commissione istituzionale, per operare questa separazione e dimostrare all’Europa che la spesa per pensioni in Italia è in media, e in qualche caso al di sotto, con quella degli altri paesi”.

